Тимур Кутлусурин - статистика
#66 | Нападающий
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Кутлусурин
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|62
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Кутлусурин
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -46'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.05.2017
|1' -81'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.04.2017
|1' -77'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|1' -85'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.04.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.04.2017
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|10'
|31.03.2017
|1' -80'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.03.2017
|1' -85'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|69'