Дмитрий Лаев - статистика
#54 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Лаев
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|166
|Вес
|55
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Лаев
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|166
|Вес
|55
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|86' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.05.2017
|1' -61'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|30.04.2017
|72' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.04.2017
|67' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|31.03.2017
|85' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|18.03.2017
|74' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)