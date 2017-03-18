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    Николай Рыбин - статистика

    #61 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Рыбин
    Команда Томь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1999 (24 года)
    Рост 176
    Вес 65
    Статистика по турнирам
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