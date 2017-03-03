Антон Антоненко - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Антоненко
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1999 (23 года)
|Рост
|167
|Вес
|59
|Имя
|Антон
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Антоненко
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1999 (23 года)
|Рост
|167
|Вес
|59
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.04.2017
|85' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.04.2017
|73' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.04.2017
|86' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.04.2017
|89' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.03.2017
|75' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|03.03.2017
|90' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)