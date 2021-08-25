Руслан Казаков - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Эльдарович
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|62
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Эльдарович
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2021
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (Краснодар)