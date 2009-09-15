|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2010
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:1
|Бордо (Бордо)
|17.03.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|08.12.2009
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|03.11.2009
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|21.10.2009
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Бавария (Мюнхен)
|30.09.2009
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Маккаби (Хайфа)
|15.09.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Бордо (Бордо)