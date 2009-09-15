Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франк Жюрьетти - статистика

    Имя Франк
    Фамилия Жюрьетти
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1975 (47 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2010 Был в запасе Лион (Лион) 3:1 Бордо (Бордо)
    17.03.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    08.12.2009 1' -90' Маккаби (Хайфа) 0:1 Бордо (Бордо)
    03.11.2009 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 0:2 Бордо (Бордо)
    21.10.2009 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Бавария (Мюнхен)
    30.09.2009 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Маккаби (Хайфа)
    15.09.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Бордо (Бордо)
    • Читайте нас: 
    11