Кевин Олимпа - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Олимпа
|Команда
|Платаниас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Олимпа
|Команда
|Платаниас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|29.11.2013
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.11.2013
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2013
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Бордо (Бордо)