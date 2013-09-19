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    Кевин Олимпа - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Кевин
    Фамилия Олимпа
    Команда Платаниас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 марта 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Бордо (Бордо)
    29.11.2013 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    07.11.2013 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Бордо (Бордо)
    24.10.2013 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
    03.10.2013 1' -90' Бордо (Бордо) 1:2 Маккаби (Тель-Авив)
    19.09.2013 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Бордо (Бордо)
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