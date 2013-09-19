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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Бордо
Айнтрахт - Бордо: обзор матча 19 сентября 2013
Айнтрахт
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
4'
В. Кадлец
16'
М. Русс
52'
К. Джакпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бордо
90'
+1
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
С. Челоцци
84'
82'
Желтая карточка
Д. Ролан
Замена
С. Лакич
️️️️
В. Кадлец
80'
69'
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
А. Бийого Поко
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Роде
69'
64'
Замена
М. Пундж
️️️️
Н. Морис-Белэй
61'
Красная карточка
Л. Орбан
Желтая карточка
М. Русс
58'
ГОЛ! 3:0!
К. Джакпа
52'
Замена
Й. Флум
️️️️
Т. Инуи
46'
46'
Замена
М. Шальме
️️️️
Ж. Фобер
ГОЛ! 2:0!
М. Русс
Пас отдал
Т. Барнетта
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Кадлец
Пас отдал
Ш. Айхнер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Трапп
23
Андерсон Бамба
23
Русс
3
Самбрано
15
Джакпа
2
Юнг
29
Айхнер
10
Барнетта
17
Роде
14
Инуи
77
Кадлец
4-4-2
16
Каррассо
36
Фобер
21
Энрике
5
Бреше
6
Орбан
22
Сертик
20
Жуссие
7
Траоре
71
Бийого Поко
4
Ролан
19
Морис-Белэй
17
Роде
22
Челоцци
22
Челоцци
17
Роде
14
Инуи
23
Флум
23
Флум
14
Инуи
77
Кадлец
29
Лакич
29
Лакич
77
Кадлец
19
Морис-Белэй
29
Пундж
29
Пундж
19
Морис-Белэй
36
Фобер
21
Шальме
21
Шальме
36
Фобер
71
Бийого Поко
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
71
Бийого Поко
Остались в запасе
Айнтрахт
Бордо
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Кевин Олимпа
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Айнтрахт - Бордо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Дойче банк Парк
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