Эндрю Элефтериу - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Элефтериу
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Элефтериу
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|39' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:5
|Манчестер Сити (Манчестер)
|15.05.2017
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|4:3
|Уотфорд (Уотфорд)
|12.05.2017
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|01.05.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:1
|Уотфорд (Уотфорд)