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    Эндрю Элефтериу - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Элефтериу
    Команда Уотфорд
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 39' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:5 Манчестер Сити (Манчестер)
    15.05.2017 Был в запасе Челси (Лондон) 4:3 Уотфорд (Уотфорд)
    12.05.2017 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    06.05.2017 Был в запасе Лестер (Лестер) 3:0 Уотфорд (Уотфорд)
    01.05.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    08.04.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Уотфорд (Уотфорд)
    03.12.2016 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:1 Уотфорд (Уотфорд)
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