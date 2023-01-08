Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Софьян Кийин - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Софьян
    Фамилия Кийин
    Команда Лацио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 17 2 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 53' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    26.02.2023 83' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    19.02.2023 79' -90' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 1' -62' Серен (Серен) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    28.01.2023 68' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    21.01.2023 81' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.01.2023 1' -71' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    45'
    13.01.2023 46' -90' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    08.01.2023 1' -69' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    26.12.2022 1' -82' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.11.2022 1' -46' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    45'
    05.11.2022 1' -88' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.10.2022 1' -62' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    22.10.2022 1' -65' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    60'
    15.10.2022 1' -71' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 46' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    58' 90'
    01.10.2022 65' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    10.09.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    • Читайте нас: 
    11