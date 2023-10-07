Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2016/2017