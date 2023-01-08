Софьян Кийин - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Кийин
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Кийин
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|17
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|53' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|26.02.2023
|83' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|19.02.2023
|79' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -62'
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|28.01.2023
|68' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21.01.2023
|81' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.01.2023
|1' -71'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|45'
|13.01.2023
|46' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|08.01.2023
|1' -69'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|1' -82'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|1' -46'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|45'
|05.11.2022
|1' -88'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.10.2022
|1' -62'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|1' -65'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|60'
|15.10.2022
|1' -71'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|46' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|58' 90'
|01.10.2022
|65' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)