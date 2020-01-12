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Алессандро Матри
Статистика
Алессандро Матри - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1984 (42)
#21 | Нападающий
183 см | 80 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
1
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5 : 1
12.01.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
05.01.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 1
22.12.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 2
18.12.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 3
30.11.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3 : 0
24.11.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2019
Брешиа
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Брешиа
1 : 2
29.10.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3 : 1
26.10.2019
Брешиа
80' - 90'
90'
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0 : 0
21.10.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1 : 2
24.09.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 1
21.09.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Брешиа
3 : 4
15.09.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
4 : 1
01.09.2019
Сампдория
Был в запасе
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