Игор Шукенник - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Шукенник
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Шукенник
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|03.11.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|6'
|20.10.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|75' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)