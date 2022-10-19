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    Жульен Нгой - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Жульен
    Фамилия Нгой
    Команда Мехелен
    Состав Основной
    Родной город Антверпен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 46' Серен 0:2 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    17.02.2023 1' - 63' Мехелен 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 60' - 90' Эйпен 2:1 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 68' - 90' Мехелен 2:2 Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мехелен 20 4 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -46' Серен (Серен) 0:2 Мехелен (Мехелен)
    17.02.2023 1' -63' Мехелен (Мехелен) 2:2 Генк (Генк)
    10.02.2023 60' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    05.02.2023 68' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    28.01.2023 46' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    21.01.2023 69' -90' Мехелен (Мехелен) 3:2 Кортрейк (Кортрейк)
    73'
    05.11.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.10.2022 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    22.10.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    76'
    19.10.2022 1' -88' Мехелен (Мехелен) 2:0 Стандард (Льеж)
    74'
    16.10.2022 60' -90' Гент (Гент) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    09.10.2022 1' -63' Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    01.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    17.09.2022 1' -75' Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.09.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:4 Мехелен (Мехелен)
    41' 90'
    03.09.2022 1' -71' Мехелен (Мехелен) 2:3 Серен (Серен)
    14'
    27.08.2022 65' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    06.08.2022 1' -85' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    59' 44'
    30.07.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    24.07.2022 1' -71' Мехелен (Мехелен) 0:2 Антверпен (Антверпен)
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