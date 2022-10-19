Жульен Нгой - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Нгой
|Команда
|Мехелен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Антверпен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Нгой
|Команда
|Мехелен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Антверпен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 46'
|Серен
|0:2
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|17.02.2023
|1' - 63'
|Мехелен
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|60' - 90'
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|68' - 90'
|Мехелен
|2:2
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мехелен
|20
|4
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -46'
|Серен (Серен)
|0:2
|Мехелен (Мехелен)
|17.02.2023
|1' -63'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Генк (Генк)
|10.02.2023
|60' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|05.02.2023
|68' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.01.2023
|46' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|69' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|73'
|05.11.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|22.10.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|76'
|19.10.2022
|1' -88'
|Мехелен (Мехелен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|74'
|16.10.2022
|60' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|09.10.2022
|1' -63'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|01.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|17.09.2022
|1' -75'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:4
|Мехелен (Мехелен)
|41' 90'
|03.09.2022
|1' -71'
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Серен (Серен)
|14'
|27.08.2022
|65' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|06.08.2022
|1' -85'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|59' 44'
|30.07.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|24.07.2022
|1' -71'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)