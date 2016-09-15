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    Боян Голубович - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Боян
    Фамилия Голубович
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 августа 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 45' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 ФКСБ (Бухарест)
    68'
    24.11.2016 45' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:1 Османлыспор (Анкара)
    03.11.2016 1' -72' Цюрих (Цюрих) 0:0 ФКСБ (Бухарест)
    20.10.2016 1' -80' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Цюрих (Цюрих)
    63'
    29.09.2016 1' -77' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    15.09.2016 1' -45' Османлыспор (Анкара) 2:0 ФКСБ (Бухарест)
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