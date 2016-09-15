Боян Голубович - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Голубович
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|85
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Голубович
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|45' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|ФКСБ (Бухарест)
|68'
|24.11.2016
|45' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)
|03.11.2016
|1' -72'
|Цюрих (Цюрих)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)
|20.10.2016
|1' -80'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)
|63'
|29.09.2016
|1' -77'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.09.2016
|1' -45'
|Османлыспор (Анкара)
|2:0
|ФКСБ (Бухарест)