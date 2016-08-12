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    Алексис Мане - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Алексис
    Фамилия Мане
    Команда Генгам
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 88' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    17.09.2016 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.09.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    27.08.2016 74' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Генгам (Генгам)
    21.08.2016 73' -90' Генгам (Генгам) 2:1 Марсель (Марсель)
    12.08.2016 88' -90' Монако (Монако) 2:2 Генгам (Генгам)
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