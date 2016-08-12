Алексис Мане - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Мане
|Команда
|Генгам
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Мане
|Команда
|Генгам
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|88' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|27.08.2016
|74' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|21.08.2016
|73' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|12.08.2016
|88' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Генгам (Генгам)