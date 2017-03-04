Константин Шамаев - статистика
#59 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Шамаев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Вес
|55
|Имя
|Константин
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Шамаев
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Вес
|55
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.05.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2017
|1' -81'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.04.2017
|37' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.04.2017
|1' -85'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|1' -67'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.03.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)