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    Константин Шамаев - статистика

    #59 | Полузащитник
    Имя Константин
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Шамаев
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1999 (23 года)
    Рост 173
    Вес 55
    Статистика по турнирам
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