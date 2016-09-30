Кирилл Чернов - статистика
#59 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Чернов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1998 (25 лет)
|Рост
|191
|Вес
|73
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Чернов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1998 (25 лет)
|Рост
|191
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|31.03.2017
|83' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.10.2016
|90' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.09.2016
|77' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.09.2016
|86' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|10.09.2016
|81' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.08.2016
|56' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|05.08.2016
|81' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)