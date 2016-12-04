Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмрах Набатов - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Эмрах
    Отчество Пунхан Оглы
    Фамилия Набатов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1998 (24 года)
    Рост 170
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 19 5 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    12.05.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.04.2017 81' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    83'
    25.04.2017 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    22.04.2017 85' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    15.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.04.2017 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2017 90' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.03.2017 1' -56' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:7 Локомотив (мол) (Москва)
    04.12.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    85'
    26.11.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    65' 67'
    19.11.2016 1' -68' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    34'
    20.10.2016 1' -45' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    45'
    14.10.2016 1' -80' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    77'
    30.09.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.09.2016 1' -70' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.09.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    90'
    09.09.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    62'
    25.08.2016 75' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    90'
    20.08.2016 58' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    75'
    13.08.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.08.2016 70' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.07.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    • Читайте нас: 
    11