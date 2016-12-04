Эмрах Набатов - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Эмрах
|Отчество
|Пунхан Оглы
|Фамилия
|Набатов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Имя
|Эмрах
|Отчество
|Пунхан Оглы
|Фамилия
|Набатов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|19
|5
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.05.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.04.2017
|81' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|83'
|25.04.2017
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.04.2017
|85' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.04.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2017
|90' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.03.2017
|1' -56'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|04.12.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|85'
|26.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Томь (мол) (Томск)
|65' 67'
|19.11.2016
|1' -68'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|34'
|20.10.2016
|1' -45'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|45'
|14.10.2016
|1' -80'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|77'
|30.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2016
|1' -70'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|90'
|09.09.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|62'
|25.08.2016
|75' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|90'
|20.08.2016
|58' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|75'
|13.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|70' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.07.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)