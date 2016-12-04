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    Игорь Веприков - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Русланович
    Фамилия Веприков
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 1998 (24 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал Т (мол) 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 76' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    05.05.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.04.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.04.2017 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    15.04.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    08.04.2017 83' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    31.03.2017 80' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    03.03.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    28.02.2017 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    04.12.2016 78' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.11.2016 90' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    30.09.2016 77' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    16.09.2016 78' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    10.09.2016 87' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    27.08.2016 71' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    21.08.2016 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    13.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    05.08.2016 78' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    30.07.2016 89' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
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