Максим Сидоров - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Сидоров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|174
|Вес
|60
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Сидоров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|174
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|3:3
|Томь (мол) (Томск)
|29.11.2016
|80' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|25.11.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.11.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|11.09.2016
|89' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2016
|87' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)