Дмитрий Лесовский - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Лесовский
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Лесовский
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|1' -78'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|68'
|25.11.2016
|83' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|30.10.2016
|46' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|24.09.2016
|71' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.09.2016
|71' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.09.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|26.08.2016
|56' -86'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|21.08.2016
|67' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|14.08.2016
|1' -73'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.08.2016
|1' -46'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:6
|ЦСКА (мол) (Москва)
|32'
|29.07.2016
|1' -57'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)