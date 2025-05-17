Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алан Руис - статистика

Завершил карьеру
19 августа 1993 (33), Ла-Плата
#10 | Полузащитник
183 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эштрела
26
1
1
12
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
4 : 0
17.05.2025
Эштрела
1' - 29'
25'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
04.05.2025
Эштрела
1' - 70'
68'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эштрела
2 : 0
26.04.2025
Порту
1' - 80'
62'
66'
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2025
Эштрела
1' - 72'
45'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
73' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
0 : 3
29.03.2025
Спортинг
1' - 59'
47'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
16.03.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
1 : 1
07.03.2025
Жил Висенте
1' - 61'
7'
Португалия. Примейра, 24 тур
Морейренcе
1 : 1
02.03.2025
Эштрела
1' - 80'
45'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 0
23.02.2025
Санта-Клара
70' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
59' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
0 : 0
25.01.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эштрела
0 : 1
19.01.2025
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
АВС
1 : 1
28.12.2024
Эштрела
1' - 66'
35'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 0
23.12.2024
Риу Аве
1' - 76'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
2 : 1
09.12.2024
Арука
1' - 76'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
1' - 67'
19'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 0
10.11.2024
Насьональ
62' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
5 : 1
01.11.2024
Эштрела
74' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
2 : 2
27.10.2024
Витория Гимараеш
88' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
1' - 64'
20'
Португалия. Примейра, 6 тур
Санта-Клара
1 : 0
21.09.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 4 тур
Эштрела
0 : 1
31.08.2024
Каза Пиа
1' - 63'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.08.2024
Эштрела
56' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 3
19.08.2024
Фамаликан
70' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
1 : 1
11.08.2024
Эштрела
73' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+