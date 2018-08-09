Алекс Герсбах - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Герсбах
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Герсбах
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|25.10.2018
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|04.10.2018
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|30.08.2018
|Был в запасе
|Шкендия (Тетово)
|0:2
|Русенборг (Тронхейм)
|23.08.2018
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Шкендия (Тетово)
|16.08.2018
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Корк Сити (Корк)
|09.08.2018
|Был в запасе
|Корк Сити (Корк)
|0:2
|Русенборг (Тронхейм)