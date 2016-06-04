Фелипе Агилар - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Агилар
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медельин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Агилар
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медельин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колумбия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:1
|Колумбия
|23.06.2016
|Был в запасе
|Колумбия
|0:2
|Чили
|18.06.2016
|Был в запасе
|Перу
|0:0
(2:4)п
|Колумбия
|12.06.2016
|1' -66'
|Колумбия
|2:3
|Коста-Рика
|08.06.2016
|Был в запасе
|Колумбия
|2:1
|Парагвай
|04.06.2016
|Был в запасе
|США
|0:2
|Колумбия