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    Фелипе Агилар - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Агилар
    Команда Атлетико Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Медельин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1993 (30 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колумбия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2016 Был в запасе США 0:1 Колумбия
    23.06.2016 Был в запасе Колумбия 0:2 Чили
    18.06.2016 Был в запасе Перу 0:0
    (2:4)п    		 Колумбия
    12.06.2016 1' -66' Колумбия 2:3 Коста-Рика
    08.06.2016 Был в запасе Колумбия 2:1 Парагвай
    04.06.2016 Был в запасе США 0:2 Колумбия
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