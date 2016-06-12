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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Коста-Рика
Колумбия - Коста-Рика: обзор матча 12 июня 2016
Колумбия
12.06.2016, воскресенье, 04:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
2 : 3
Завершен
Коста-Рика
6'
Ф. Фабра
73'
М. Морено
2'
Й. Венегас
34'
Ф. Фабра (АГ)
58'
С. Боргес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Коста-Рика
90'
+3
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
88'
Желтая карточка
К. Уостон
83'
Желтая карточка
П. Пембертон
79'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
П. Пембертон
78'
Замена
Е. Техеда
️️️️
С. Боргес
ГОЛ! 2:3!
М. Морено
Пас отдал
Х. Куадрадо
73'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Агилар
66'
58'
ГОЛ! 1:3!
С. Боргес
Пас отдал
Б. Овьедо
45'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Х. Сальватьерра
Замена
Х. Родригес
️️️️
С. Перес
45'
Замена
Э. Кардона
️️️️
Д. Морено
45'
44'
Желтая карточка
Р. Асофейфа
Желтая карточка
Р. Мартинес
42'
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Фабра
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фабра
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Й. Венегас
Пас отдал
С. Боргес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Робинсон Сапата
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Себастьян Перес
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
5
Гильермо Селис
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Коста-Рика
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
11
Йохан Венегас
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Колумбия
23
Кристиан Бонилья
ВР
1
Давид Оспина
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Андрес Роа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
13
Оскар Гранадос
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
20
Джонни Вудли
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-4-1-1
12
Сапата
13
Мина
18
Фабра
3
Медина
15
Агилар
13
Перес
6
Санчес
5
Селис
17
Морено
21
Морено
19
Мартинес
4-4-1
2
Акоста
15
Сальватьерра
19
Уостон
22
Матаррита
15
Кальво
14
Асофейфа
7
Боланьос
5
Боргес
11
Венегас
10
Руис
15
Агилар
11
Куадрадо
11
Куадрадо
15
Агилар
17
Морено
8
Кардона
8
Кардона
17
Морено
13
Перес
10
Родригес
10
Родригес
13
Перес
15
Сальватьерра
8
Овьедо
8
Овьедо
15
Сальватьерра
5
Боргес
17
Техеда
17
Техеда
5
Боргес
18
Пембертон
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
18
Пембертон
Остались в запасе
Колумбия
Коста-Рика
18
Фарид Диас
ЦЗ
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Джонни Вудли
ЦФ
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
4
Майкл Уманья
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Остались в запасе
18
Фарид Диас
ЦЗ
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
13
Оскар Гранадос
ЦП
20
Джонни Вудли
ЦФ
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
4
Майкл Уманья
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Оскар Рамирес
Статистика матча Колумбия - Коста-Рика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Арготе
(Маракайбо)
Где смотреть матч:
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