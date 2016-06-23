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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Чили
Колумбия - Чили: обзор матча 23 июня 2016
Колумбия
23.06.2016, четверг, 03:00
Кубок Америки, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Чили
7'
Ч. Арангис
11'
Х. Фуэнсалида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Чили
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
Желтая карточка
К. Бакка
89'
88'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Э. Варгас
85'
Желтая карточка
Ф. Сильва
Замена
К. Бакка
️️️️
Х. Куадрадо
80'
78'
Желтая карточка
Э. Пуч
75'
Замена
Э. Пуч
️️️️
Х. Фуэнсалида
Замена
С. Перес
️️️️
Ф. Фабра
73'
65'
Желтая карточка
Ж. Босежур
Вторая желтая
К. Санчес
57'
Замена
Д. Морено
️️️️
Э. Кардона
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
К. Санчес
41'
39'
Желтая карточка
К. Браво
30'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
П. Эрнандес
11'
ГОЛ! 0:2!
Х. Фуэнсалида
7'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Арангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Колумбия
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
20
Андрес Роа
ЦП
13
Себастьян Перес
ЦП
5
Гильермо Селис
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Карлос Бакка
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
10
Марсело Диас
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
21
Эдсон Пуч
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-4-1-1
1
Оспина
2
Сапата
18
Фабра
22
Мурильо
4
Ариас
16
Торрес
6
Санчес
8
Кардона
11
Куадрадо
10
Родригес
19
Мартинес
2-2-4-2
1
Браво
4
Исла
18
Хара
17
Медель
7
Сильва
2
Фуэнсалида
20
Арангис
16
Эрнандес
15
Босежур
10
Санчес
11
Варгас
18
Фабра
13
Перес
13
Перес
18
Фабра
8
Кардона
17
Морено
17
Морено
8
Кардона
11
Куадрадо
7
Бакка
7
Бакка
11
Куадрадо
11
Варгас
14
Гонсалес
14
Гонсалес
11
Варгас
16
Эрнандес
13
Пульгар
13
Пульгар
16
Эрнандес
2
Фуэнсалида
21
Пуч
21
Пуч
2
Фуэнсалида
Остались в запасе
Колумбия
Чили
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
21
Марлос Морено
ПВ
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
10
Марсело Диас
ОП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
21
Марлос Морено
ПВ
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
10
Марсело Диас
ОП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Колумбия - Чили
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Солдер Филд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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