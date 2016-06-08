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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Парагвай
Колумбия - Парагвай: обзор матча 08 июня 2016
Колумбия
08.06.2016, среда, 05:30
Кубок Америки, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Парагвай
12'
К. Бакка
30'
Х. Родригес
71'
В. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Парагвай
Замена
Й. Мина
️️️️
К. Сапата
90'
Замена
М. Морено
️️️️
Х. Куадрадо
87'
81'
Вторая желтая
О. Ромеро
79'
Желтая карточка
О. Ромеро
71'
ГОЛ! 2:1!
В. Айяла
67'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Лескано
63'
Желтая карточка
Д. Лескано
Замена
Г. Селис
️️️️
С. Перес
58'
Желтая карточка
Д. Мурильо
45'
+4
45'
Замена
В. Айяла
️️️️
Э. Бенитес
45'
Замена
Х. Бенитес
️️️️
Р. Пирис
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Э. Кардона
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Родригес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
13
Себастьян Перес
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
6
Мигель Самудио
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Дарио Лескано
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Колумбия
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
20
Андрес Роа
ЦП
5
Гильермо Селис
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
20
Виктор Айяла
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Хорхе Бенитес
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
4-4-1-1
1
Оспина
18
Диас
2
Сапата
22
Мурильо
4
Ариас
13
Перес
16
Торрес
8
Кардона
11
Куадрадо
10
Родригес
7
Бакка
4-4-1-1
1
Вильяр
5
Вальдес
6
Самудио
14
Да Силва
15
Гомес
26
Пирис
21
Ромеро
16
Ортис
11
Бенитес
10
Альмирон
19
Лескано
11
Куадрадо
21
Морено
21
Морено
11
Куадрадо
2
Сапата
13
Мина
13
Мина
2
Сапата
13
Перес
5
Селис
5
Селис
13
Перес
11
Бенитес
20
Айяла
20
Айяла
11
Бенитес
26
Пирис
7
Бенитес
7
Бенитес
26
Пирис
19
Лескано
9
Санабрия
9
Санабрия
19
Лескано
Остались в запасе
Колумбия
Парагвай
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
6
Карлос Санчес
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
8
Родриго Рохас
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
6
Карлос Санчес
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
8
Родриго Рохас
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Колумбия - Парагвай
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Эбер Роберто Лопес
(Лондрина)
Где смотреть матч:
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