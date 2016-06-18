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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Колумбия
Перу - Колумбия: обзор матча 18 июня 2016
Перу
18.06.2016, суббота, 03:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Колумбия
Пенальти не реализован!
К. Куэва
ГОЛ!
С. Перес
2:4
Пенальти не реализован!
М. Трауко
ГОЛ!
Д. Морено
2:3
ГОЛ!
Р. Тапиа
2:2
ГОЛ!
Х. Куадрадо
1:2
ГОЛ!
Р. Руидиас
1:1
ГОЛ!
Х. Родригес
0:1
90'
+1
Замена
Ф. Фабра
️️️️
Ф. Диас
Замена
К. Бенавенте
️️️️
Э. Поло
81'
80'
Замена
С. Перес
️️️️
Д. Торрес
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Э. Флорес
77'
76'
Замена
Д. Морено
️️️️
Э. Кардона
70'
Желтая карточка
Ф. Диас
66'
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
Р. Тапиа
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
16
Оскар Вилчес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Пенни
ВР
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
14
Армандо Альфагеме
ЦП
21
Алехандро Хоберг
ЦП
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
7
Бето да Силва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Колумбия
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
13
Себастьян Перес
ЦП
20
Андрес Роа
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
5
Гильермо Селис
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галлезе
6
Трауко
15
Рамос
2
Родригес
3
Корсо
13
Тапиа
16
Вилчес
10
Куэва
7
Поло
20
Флорес
9
Герреро
4-4-1-1
1
Оспина
4
Ариас
2
Сапата
22
Мурильо
18
Диас
11
Куадрадо
6
Санчес
8
Кардона
16
Торрес
10
Родригес
7
Бакка
7
Поло
18
Бенавенте
18
Бенавенте
7
Поло
20
Флорес
11
Руидиас
11
Руидиас
20
Флорес
16
Торрес
13
Перес
13
Перес
16
Торрес
18
Диас
18
Фабра
18
Фабра
18
Диас
8
Кардона
17
Морено
17
Морено
8
Кардона
Остались в запасе
Перу
Колумбия
14
Армандо Альфагеме
ЦП
21
Алехандро Хоберг
ЦП
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Пенни
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
7
Бето да Силва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
21
Марлос Морено
ПВ
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
14
Армандо Альфагеме
ЦП
21
Алехандро Хоберг
ЦП
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
12
Карлос Каседа
ВР
12
Диего Пенни
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
7
Бето да Силва
ЦП
5
Адан Балбин
ЦП
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
20
Андрес Роа
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
5
Гильермо Селис
ЦП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Перу - Колумбия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Патрисио Лоустау
Стадион:
Мет Лайф
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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