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Крис
Статистика
Крис - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1977 (49), Гуарульюс
#3 | Защитник
185 см | 77 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Франции 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Франции 2007
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Брага
1 : 2
05.12.2012
Галатасарай
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
20.11.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
07.11.2012
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Галатасарай
1 : 1
23.10.2012
ЧФР Клуж
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай
0 : 2
02.10.2012
Брага
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
19.09.2012
Галатасарай
Был в запасе
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