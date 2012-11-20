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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Манчестер Юнайтед
Галатасарай - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 ноября 2012
Галатасарай
20.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
54'
Б. Йылмаз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Манчестер Юнайтед
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
90'
+1
85'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Э. Чолак
️️️️
Н. Амрабат
81'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
77'
74'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Н. Пауэлл
74'
Замена
Э. Янг
️️️️
Андерсон
Замена
Э. Байтар
️️️️
Й. Элмандер
64'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
С. Инан
54'
21'
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
С. Кайя
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
77
Альберт Риера
ЛЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
(К)
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Том Клеверли
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
33
Чаглар Биринджи
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
50
Энгин Байтар
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
29
Ларнелл Коул
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
77
Риера
24
Нунке
2
Кайя
27
Эбуэ
30
Мело
39
Амрабат
8
Инан
34
Алтынтоп
17
Йылмаз
11
Элмандер
4-2-1-1-2
1
Линдегаард
2
Рафаэл
16
Кэррик
4
Джонс
28
Бюттнер
28
Андерсон
24
Флетчер
25
Пауэлл
8
Клеверли
14
Чичарито
18
Уэлбек
11
Элмандер
50
Байтар
50
Байтар
11
Элмандер
39
Амрабат
8
Чолак
8
Чолак
39
Амрабат
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
28
Андерсон
15
Янг
15
Янг
28
Андерсон
18
Уэлбек
7
Кинг
7
Кинг
18
Уэлбек
25
Пауэлл
9
Македа
9
Македа
25
Пауэлл
Остались в запасе
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
33
Чаглар Биринджи
ЦЗ
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
29
Ларнелл Коул
ЦП
26
Сэм Джонстон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
33
Чаглар Биринджи
ЦЗ
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
Остались в запасе
29
Ларнелл Коул
ЦП
26
Сэм Джонстон
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Галатасарай - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо
Хуан Юсте Хименес (оба Испания)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:30 (прямая)
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