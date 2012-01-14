|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2012
|1' -66'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|10.04.2012
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|24.03.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.03.2012
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|06.02.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|31.01.2012
|90' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|14.01.2012
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)