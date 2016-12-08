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Йосси Бенаюн
Статистика
Йосси Бенаюн - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1980 (46)
#51 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Израиль | Испания
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Barclays Asia Trophy 2011
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Англии 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
5
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
2 : 1
08.12.2016
Дандолк
84' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Зенит
2 : 0
24.11.2016
Маккаби
46' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Маккаби
0 : 0
03.11.2016
АЗ Алкмаар
81' - 90'
86'
Лига Европы, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
20.10.2016
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Дандолк
1 : 0
29.09.2016
Маккаби
81' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Маккаби
3 : 4
15.09.2016
Зенит
1' - 79'
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