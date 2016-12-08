Статистика по турнирам

Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Barclays Asia Trophy 2011 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Англии 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008