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    Анастасиос Караманос - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Анастасиос
    Фамилия Караманос
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    29.12.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    13.11.2022 76' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    08.11.2022 75' -90' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    30.10.2022 86' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
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