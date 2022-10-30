Анастасиос Караманос - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Анастасиос
|Фамилия
|Караманос
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Анастасиос
|Фамилия
|Караманос
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.12.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|13.11.2022
|76' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|75' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.10.2022
|86' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)