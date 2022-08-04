Лукас Вильяфаньес - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вильяфаньес
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1991 (31 год)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вильяфаньес
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1991 (31 год)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|7' 53'
|17.08.2022
|46' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|68' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|73' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)