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    Лукас Вильяфаньес - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Вильяфаньес
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1991 (31 год)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 3:2 Юргорден (Стокгольм)
    7' 53'
    17.08.2022 46' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    11.08.2022 68' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    04.08.2022 73' -90' АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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