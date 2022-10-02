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    Пахалис Стайкос - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Пахалис
    Фамилия Стайкос
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Родной город Драма
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
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