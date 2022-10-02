Пахалис Стайкос - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Пахалис
|Фамилия
|Стайкос
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Драма
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Пахалис
|Фамилия
|Стайкос
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Драма
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|22.12.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|14.11.2022
|87' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|74' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|30.10.2022
|64' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|79'
|24.10.2022
|73' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|62' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|84' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|68' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|28.08.2022
|68' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|20.08.2022
|70' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)