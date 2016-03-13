Евгений Добровольский - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Добровольский
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Добровольский
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:4
|Волынь (Луцк)
|07.05.2016
|76' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.04.2016
|63' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Заря (Луганск)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Динамо (Киев)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)