Аким Латифу - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Аким
|Фамилия
|Латифу
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Аким
|Фамилия
|Латифу
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сталь
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|1' -17'
|Олимпик (Донецк)
|0:2
|Сталь (Каменское)
|30.04.2016
|1' -78'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|63'
|23.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|10.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|85'
|02.04.2016
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|19.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)