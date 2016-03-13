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    Аким Латифу - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Аким
    Фамилия Латифу
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 ноября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сталь 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2016 1' -17' Олимпик (Донецк) 0:2 Сталь (Каменское)
    30.04.2016 1' -78' Днепр (Днепр) 2:0 Сталь (Каменское)
    63'
    23.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    10.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 3:3 Шахтер (Донецк)
    85'
    02.04.2016 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Сталь (Каменское)
    19.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 1:0 Говерла (Ужгород)
    13.03.2016 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
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