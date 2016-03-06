Артем Дудик - статистика
#69 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Ростиславович
|Фамилия
|Дудик
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|64
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Ростиславович
|Фамилия
|Дудик
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|72' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:3
|Днепр (Днепр)
|29.04.2016
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|17.04.2016
|62' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|03.04.2016
|85' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|90'
|20.03.2016
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|06.03.2016
|46' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Волынь (Луцк)