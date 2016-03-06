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    Артем Дудик - статистика

    #69 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Ростиславович
    Фамилия Дудик
    Команда Волынь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 января 1997 (26 лет)
    Рост 173
    Вес 64
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 72' -90' Волынь (Луцк) 2:3 Днепр (Днепр)
    29.04.2016 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Александрия (Александрия)
    17.04.2016 62' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Карпаты (Львов)
    10.04.2016 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Волынь (Луцк)
    03.04.2016 85' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Черноморец (Одесса)
    90'
    20.03.2016 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:1 Волынь (Луцк)
    13.03.2016 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
    06.03.2016 46' -90' Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
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