Денис Седых - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Седых
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Денис
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Седых
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -61'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|28.04.2016
|63' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.04.2016
|82' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|16.04.2016
|75' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|03.04.2016
|69' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.03.2016
|82' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|83'
|13.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.03.2016
|75' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)