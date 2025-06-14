Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Виталий Горулев - статистика

Ленинградец
30 июля 1998 (28), Санкт-Петербург
#8 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ленинградец
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Спартак К
0 : 1
14.06.2025
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
1 : 3
08.06.2025
Волга
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Кубань
0 : 1
01.06.2025
Ленинградец
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
2 : 2
28.05.2025
Ленинградец
1' - 73'
50'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Ленинградец
1 : 4
24.05.2025
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Велес
1 : 1
18.05.2025
Ленинградец
1' - 37'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Ленинградец
1 : 1
11.05.2025
Волгарь
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
04.05.2025
Ленинградец
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ленинградец
1 : 0
27.04.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волга
3 : 0
23.04.2025
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
4 : 0
19.04.2025
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Ленинградец
1 : 1
13.04.2025
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Машук-КМВ
0 : 0
06.04.2025
Ленинградец
1' - 90'
89'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Ленинградец
0 : 1
30.03.2025
Велес
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Волгарь
1 : 0
23.03.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Ленинградец
2 : 1
16.03.2025
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 2
09.03.2025
Ленинградец
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
02.03.2025
Спартак К
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
3
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
11
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+