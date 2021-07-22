Корай Алтинай - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Корай
|Фамилия
|Алтинай
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1991 (31 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Корай
|Фамилия
|Алтинай
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -64'
|Копенгаген (Копенгаген)
|5:0
|Сивасспор (Сивас)
|24'
|19.08.2021
|1' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2021
|1' -121'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Динамо (Батуми)
|05.08.2021
|1' -76'
|Динамо (Батуми)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|52'
|29.07.2021
|62' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|77'
|22.07.2021
|90' -89'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)