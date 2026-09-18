Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Ахмет Огуз - статистика

Коньяспор
16 января 1993 (33)
#2 | Защитник
176 см
Турция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
28
0
2
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 46'
41'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
1' - 46'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 63'
58'
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
26.04.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
18.04.2026
Гезтепе
1' - 89'
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
1 : 1
12.04.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
06.04.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
14.03.2026
Коньяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
0 : 1
09.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
28.02.2026
Бешикташ
1' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
1' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
62' - 90'
65'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коджаэлиспор
0 : 2
02.02.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
0 : 0
24.01.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.01.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
24'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
0 : 0
23.11.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
09.11.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
31.10.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
61' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
3 : 1
29.09.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
1
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
10
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+