Ахмет Огуз - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Ахмет
|Фамилия
|Огуз
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1993 (30 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Ахмет
|Фамилия
|Огуз
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|89'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|16'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|46' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|1' -85'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|43'
|28.07.2022
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)