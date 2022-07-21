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    Ахмет Огуз - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Ахмет
    Фамилия Огуз
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1993 (30 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    89'
    25.02.2023 1' - 90' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    16'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 46' -90' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 1' -85' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    43'
    28.07.2022 Был в запасе Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    21.07.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
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