Мехмет Гювен - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Мехмет
|Фамилия
|Гювен
|Команда
|Османлыспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Мехмет
|Фамилия
|Гювен
|Команда
|Османлыспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Османлыспор
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2017
|74' -90'
|Османлыспор (Анкара)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|16.02.2017
|90' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Османлыспор (Анкара)
|08.12.2016
|1' -90'
|Османлыспор (Анкара)
|2:0
|Цюрих (Цюрих)
|24.11.2016
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)
|20.10.2016
|39' -53'
|Османлыспор (Анкара)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|53'
|29.09.2016
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Османлыспор (Анкара)