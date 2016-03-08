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    Коннор Хант - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Коннор
    Фамилия Хант
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 сентября 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    30.04.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    23.04.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    19.04.2016 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    15.04.2016 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    09.04.2016 58' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Блэкберн (Блэкберн)
    05.04.2016 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    02.04.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.03.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    08.03.2016 82' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.03.2016 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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