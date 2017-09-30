Афонсо - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Афонсо
|Фамилия
|Фигейреду
|Команда
|Авеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оэйраш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1993 (30 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Афонсо
|Фамилия
|Фигейреду
|Команда
|Авеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оэйраш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1993 (30 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Амьен (Амьен)
|29.11.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Нант (Нант)
|18.11.2017
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|90'
|30.09.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Кан (Кан)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Ренн (Ренн)