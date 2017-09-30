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    Афонсо - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Афонсо
    Фамилия Фигейреду
    Команда Авеш
    Состав Основной
    Родной город Оэйраш
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 января 1993 (30 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    02.12.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Амьен (Амьен)
    29.11.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Ренн (Ренн)
    25.11.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Нант (Нант)
    18.11.2017 1' -90' Страсбур (Страсбур) 2:1 Ренн (Ренн)
    03.11.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Бордо (Бордо)
    28.10.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.10.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Лилль (Лилль)
    14.10.2017 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:0 Ренн (Ренн)
    90'
    30.09.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Кан (Кан)
    24.09.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ренн (Ренн)
    17.09.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Ницца (Ницца)
    10.09.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:3 Ренн (Ренн)
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