Дарлингтон Нагбе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дарлингтон
|Фамилия
|Нагбе
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1990 (32 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Дарлингтон
|Фамилия
|Нагбе
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|США
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|79' -90'
|США
|0:1
|Колумбия
|22.06.2016
|78' -90'
|США
|0:4
|Аргентина
|17.06.2016
|Был в запасе
|США
|2:1
|Эквадор
|12.06.2016
|Был в запасе
|США
|1:0
|Парагвай
|08.06.2016
|Был в запасе
|США
|4:0
|Коста-Рика
|04.06.2016
|66' -90'
|США
|0:2
|Колумбия