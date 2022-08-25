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Себастьян Ларссон
Статистика
Себастьян Ларссон - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1985 (41), Эскильстуна
#7 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Швеция
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И
Г
П
Ж
К
АИК
6
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
АИК
0 : 1
25.08.2022
Словацко
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Словацко
3 : 0
18.08.2022
АИК
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
1 : 2
11.08.2022
АИК
1' - 120'
75'
Лига конференций, 3 раунд
АИК
1 : 1
04.08.2022
Шкендия
1' - 90'
17'
Лига конференций, 2 раунд
АИК
2 : 0
27.07.2022
Ворскла
1' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Ворскла
3 : 2
21.07.2022
АИК
1' - 90'
44'
54'
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