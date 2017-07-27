Якоб Ринне - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Ринне
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Ринне
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:1
|Гент (Гент)
|27.07.2017
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Альтах (Альтах)