|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|61' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Авангард (Курск)
|18.08.2018
|67' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|12.08.2018
|74' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|85'
|08.08.2018
|62' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.08.2018
|63' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Чертаново (Москва)
|89'
|29.07.2018
|46' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|22.07.2018
|1' -36'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)