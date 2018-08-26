Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Анатолий Нежелев
Статистика
Анатолий Нежелев - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1985 (41)
#7 | Полузащитник
172 см | 66 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
0 : 1
26.08.2018
Авангард
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 1
18.08.2018
Нижний Новгород
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
0 : 1
12.08.2018
Нижний Новгород
74' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Нижний Новгород
0 : 0
08.08.2018
Луч
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нижний Новгород
2 : 1
04.08.2018
Чертаново
63' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
0 : 0
29.07.2018
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
2 : 1
22.07.2018
Тюмень
1' - 36'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
45
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+