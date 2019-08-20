Джордж Эванс - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Рединг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Рединг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|11.12.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|25'
|07.12.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|30.11.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.11.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Престон (Престон)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.08.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|17.08.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|10.08.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Суонси (Суонси)